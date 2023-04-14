مسلسل كشف مستعجل الحلقة 8.. محمد عبد الرحمن يهرب من «الجزاز» بحيلة ذكية

أحداث شيقة ومفارقات غريبة، تضمنها مسلسل كشف مستعجل الحلقة 8، إذ تلقت عاليا، التي تجسد دورها هنادي مهنا، عرضا لإحياء حفل بـ15 ألف جنيه، ودعت خطيبها يوسف الذي يؤدي دوره مصطفى خاطر، لحضوره معها، وقبل أن تدخل في وصلة غناء مهرجانات شعبية، وسط إعجاب شديد من الحضور الذين تبادلوا صورها وفيديوهات، خاصة أزعجت خطيبها، وجعلته يتعدى على بعض الحضور ممن تجاوزوا في حقه.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 8

ضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل، نفذ الدكتور سهام أبو الرجال الخطة التي رتبها يوسف، بمحاولة إقناع والدته ترك شقتها لتذهب مع «سهام» إلى شقته بالمريوطية، لتكون بعيدة عن مودي الجزاز الفنان محمد لطفي، الذي يحاول الضغط بها على يوسف، لتنفيذ جرائمه، على غفلة من أمرها، فهي لا تعلم الجرائم التي يرتكبها يوسف ابنها، وتتعامل مع الجزاز بتلقائية.

أم سهام تطلب منه تطليق زوجته

على جانب أخر من مسلسل كشف مستعجل حدثت مشادة كلامية بين سهام أبو الرجال ووالدته الفنانة هناء الشوربجي، على أثر خلاف بينها وبين زوجته «لي لي»، وطلبت منه أن يطلقها، لكنه لم يستطع، لكونه كتب باسمهما بعض ممتلكاته، وهو ما فزع والدته، لتتحسر على ما فعله.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل حول مجموعة من الجرائم يرتكبها يوسف بطريقة كوميدية، وهو أحد الأعمال الكوميدية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق، ولاقت قصة المسلسل إقبالًا من الجمهور، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبد الغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.