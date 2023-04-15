هل يقدم الدكتور سهام على طلاق زوجته في الحلقة 9 من مسلسل كشف مستعجل؟

انتهت أحداث حلقة أمس، من مسلسل كشف مستعجل، بمشادة كلامية بين الدكتور سهام أبو الرجال ووالدته الفنانة هناء الشوربجي، إثر خلاف بينها وبين زوجته «لي لي»، وطلبت منه أن يطلقها، لكنه لم يستطع، لكونه كتب باسمهما بعض ممتلكاته، وهو ما أفزع والدته، لتتحسر على ما فعله.

وفي إطار كوميدي تتطور اليوم، أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل كشف مستعجل الذي يتضمن أحداثا مثيرة يمكن متابعتها على قناتي dmc والحياة.

مسلسل كشف مستعجل

وتظهر كل من الفنانة القديرة ميمي جمال وليلى عز العرب إلى جانب كوكبة كبيرة من النجوم الشباب ضمن أبطال مسلسل كشف مستعجل، وتضم محمد لطفي ومحمد علي رزق ومحمد عبد الرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري، ويأتي مسلسل كشف مستعجل في 15 حلقة.

كشف مستعجل على قنوات dmc

وتعرض أحداث العمل الدرامي الرمضاني 2023 كشف مستعجل في إطار اجتماعي كوميدي عبر منصة watch it، كاملًا ودون فواصل إعلانية في النصف الأول من شهر رمضان، بينما بدأ عرض أولى حلقات المسلسل على شبكة قنوات dmc، الجمعة الماضي 16 رمضان، وذلك الساعة 11.30 مساءً.

ويعرض المسلسل أيضا بشكل يومي عبر شبكة قنوت الحياة، الساعة 9.30 مساءً.

تردد قناة دي إم سي

القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.