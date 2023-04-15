أحداث مثيرة تضمنتها حلقة أمس من مسلسل كشف مستعجل من بينها توجه الدكتور سهام أبوالرجال، لعيادته المخصصة للعلاج النفسي، وتفاجأ بازدحام شديد على سلم العمارة، فاندهش من كثرة المرضى الذين توافدوا عليه للعلاج، لكنه بمجرد الوصول إلى الباب، اكتشف أن «التمرجي» حول العياد إلى دولاب لبيع المخدرات لتتوالى الأحداث.

وينتظر الجمهور المصري والعربي موعد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة دي إم سي اليوم السبت وكذلك قناة الحياة، إذ أنه من المتوقع أن تشهد حلقة اليوم أحداثا مثيرة نتيجة لتصاعد الأحداث مع قرب انتهاء العمل.

مسلسل كشف مستعجل

ويحاول يوسف، في مسلسل كشف مستعجل، معرفة مكان الأموال وتسليمها للجزار للانتهاء من تهديده، ثم وضع خطة للقضاء عليه.

يتكون مسلسل كشف مستعجل بطولة الفنان مصطفى خاطر من 15 حلقة، وبدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

ويشارك في بطولة مسلسل كشف مستعجل كل من مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبد الغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة دي إم سي الساعة 11:30 مساءً يوميًا، كما يعاد على DMC دراما، الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساء، يعاد عرضه على قناة الحياة مسلسلات، الساعة 4.30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1.30 ظهرًا.

تردد قنوات DMC لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

عرض كشف مستعجل يوميًا عبر قنوات DMC، في تمام الساعة 11.30 مساءً.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

تردد قنوات الحياة لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

ويعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر شبكة قنوت الحياة، في تمام الساعة 9.30 مساءً.

- التردد 12207.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.