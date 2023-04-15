يفضل البعض متابعة الأعمال الدرامية خلال ساعات الليل وذلك بسبب الانشغال البعض بالزيارات العائلية وأداء صلاة التراويح لتزامن توقيتها مع العرض الأول لبعض الأعمال الدرامية لهذا يبحث البعض عن مواعيد إعادة المسلسلات ومن بينها موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل على قنوات الحياة وdmc.

موعد إعادة الحلقة 9 من مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل يعرض ويعاد 6 مرات يوميًا عبر 4 قنوات، وهي: dmc، وقناة dmc دراما، وقناة الحياة، وقناة الحياة مسلسلات، وذلك في 6 توقيتات مختلفة، إذ يستطيع محبو المسلسل، متابعته يوميًا وفقًا للموعد الذي يتلائم معه، حيث يعرض يوميا على dmc دراما الساعة 8.30 صباحًا.

ويعرض يوميًا مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا.

موعيد عرض الحلقة 9 من مسلسل كشف مستعجل

- يعرض على قناة DMC، الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يعرض على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساء.

مسلسل كشف مستعجل

ومسلسل كشف مستعجل تدور أحداثه سريعا في 15 حلقة فقط، بطولة ميمي جمال وهنادي مهنا ومصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهو من تأليف وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.