الأرصاد عن طقس اليوم: أجواء مائلة للبرودة صباحا مع ارتفاع نسبة الرطوبة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من مجموعة من الظواهر الجوية التي نشهدها بطقس اليوم السبت، على أغلب أنحاء البلاد، إذ أنه من المقرر أن نشهد ارتفاع نسبة الرطوبة التي من المتوقع أن تصل إلى 70% على محافظة القاهرة الكبرى، وتسجل الرطوبة 75% على محافظات الوجه البحري.

أجواء مائلة للبرودة صباحًا

ويشهد الطقس أجواءً مائلة للبرودة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، على أن تكون الأجواء مائلة للدفء طوال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وتكون الأجواء معتدلة على محافظات السواحل الشمالية، وتكون الأجواء باردة ليلًا على محافظات شمال البلاد، أما محافظات جنوب البلاد فتشهد أجواء مائلة للبرودة نهارا، على أن يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد.

شبورة مائية ونشاط للرياح

ومن الظواهر الجوية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم، هي الشبورة المائية التي من المتوقع أن تشهدها صباح اليوم بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.