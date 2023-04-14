الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة 6 أيام ووقفة عيد الفطر.. ظاهرة جوية مستمرة

يشهد طقس الأسبوع المقبل عددًا من الظواهر الجوية وفقاً للحسابات الفلكية منها هبوب رياح بداية من السبت حتى الخميس وقفة عيد الفطر فلكياً.

وفي بيان لها توقعت الأرصاد الجوية هبوب رياح مثيرة للأتربة والرمال، خلال طقس يومي الإثنين والثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وأقصى غرب البلاد، وتكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح حتى يوم الإثنين بعدها تختفى الشبورة حتى يوم وقفة عيد الفطر.

انخفاض الحرارة يوم وقفة عيد الفطر

يشط طقس الأسبوع المقبل ارتفاعا فى درجات الحرارة بداية من السبت والأحد ويستمر الارتفاع حيث تسجل درجات الحرارة يوم الأربعاء 37 درجة مئوية فى جنوب الصعيد، و35 شمال الصعيد، و34 فى جنوب سيناء، ثم تنخفض درجات الحرارة يوم وقفة عيد الفطر الخميس وتسجل في القاهرة 28 درجة، وفى شمال الصعيد 31 درجة والسواحل الشمالية 22 درجة.