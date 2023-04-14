الأرصاد: 8 مدن الأعلى بدرجات الحرارة بطقس غدا بينها الأقصر وأسوان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة نسبيا على بعض المناطق غدا السبت بعد انخفاضها لأكثر من 10 درجت مئوية لمدة 72 ساعة، بينما زالت الأجواء باردة على باقي الأنحاء، لتسجل 8 مدن مصرية درجات الحرارة الأعلى بطقس غدا السبت مابين 32 حتى 35 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و18 حتى 21 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى فى طقس حار لشديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.

تفاصيل طقس غدا السبت

وتشهد المدن الأعلى بدرجات الحرارة سطوع الشمس نهارًا، وارتفاع نسبة الرطوبة لتزيد الإحساس من درجات الحرارة مع نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، وطقس غير مستقر أدى لإعلان حالة الطوارىء ببعض محافظات الصعيد.

المدن الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة

تستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة بطقس غدا السبت، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى بها، والظواهر الجوية بها وهي كالتالي:

- أسوان 34 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 35 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- أبو سمبل 33 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- الأقصر 34 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- قنا 33 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- سوهاج 33 درجة للعظمى، و17 درجة للصغرى.

- المنيا 32 درجة للعظمى، و16 درجة للصغرى.

- أسيوط 32 درجة للعظمى، و16 درجة للصغرى.