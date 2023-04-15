لحظة إخلاء رئيس وزراء اليابان من موقع انفجار «واكاياما».. «فيديو»

وسط حالة من الذعر والخوف، انكب عدد من حراس الأمن بشكل هيستيري على رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بعد سماع دوي انفجار أثناء زيارته لمحافظة «واكاياما»، ما أثار مخاوفهم من احتمال وجود محاولة لاغتيال رئيس الوزراء، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «NHK» في تقرير لها السبت.

وقع الانفجار، الذي أعقبه تصاعد الدخان، بينما كان «كيشيدا» يستعد لإلقاء كلمة دعم أمام حشد من الجماهير في مرفأ بمحافظة واكاياما، غرب اليابان، وذلك قبيل الانتخابات الفرعية القادمة لمجلس النواب، عندما سمع صوتاً قوياً يشير إلى انفجار قنبلة.

JAPAN PM KISHIDA EVACUATED FROM THE STUMP SPEECH UNHURT.pic.twitter.com/kiVK1BHqdP — CN Wire (@Sino_Market) April 15, 2023

حراس الأمن تمكنوا من إجلاء كيشيدا بأمان

وتمكن حراس الأمن من إجلاء رئيس الوزراء الياباني بأمان، وجرى اعتقال شخص في مكان الحادث، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

من جانبه، عبر هيروشي مورياما، رئيس استراتيجية الانتخابات في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، عن استيائه من حدوث هذا الحادث في منتصف حملة الانتخابات، ووصفه بأنه «فظاعة لا تُغتفر».

وجدد الحادث الألم الذي تسبب فيه اغتيال رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، الذي قُتل بالرصاص في 8 يوليو 2022، وهو يلقي خطاب حملته بالقرب من محطة «ياماتو سايداجي» في مدينة نارا غرب اليابان، بعد أن استهدفه قاتله، تيتسويا ياماجامي، بسبب صلاته في كنيسة التوحيد.

وأثار اغتيال «آبي» جدلاً حول حماية السياسيين في اليابان، لاسيما أنه لم يكن محاطًا بما يكفي من الحراس في ذلك الوقت، ما دفع البلاد إلى تعزيز الأمن حول السياسيين، ومراجعة خططها في هذا المجال.