أعراض التسمم الناتج عن تناول أسماك مملحة فاسدة.. «الصحة» توضح

وجهت وزارة الصحة والسكان، عِدة نصائح طبية وإرشادات وقائية، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد شم النسيم، ضمن خطة التأمين الطبي التي تطبقها الوزارة لضمان سلامة وأمان الغذاء، وحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة حرصًا على الصحة العامة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه في إطار الجهود الاستباقية للوزارة، جرى توفير مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أعراض التسمم الممباري الناتج عن تناول الأسماك المملحة

وأوضح «عبد الغفار» أنّ أعراض التسمم الممباري الناتج عن تناول الأسماك المملحة، تشمل زغللة العين، ازدواجية الرؤية، ارتخاء الجفون، جفاف الحلق والحنجرة، ويتبعها صعوبة في النطق، صعوبة في البلع، الإحساس بالدوار وضعف العضلات، مشددًا على ضرورة التوجه فورًا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل «البتيوليزم» بالمجان.

نصائح وإرشادات طبية لحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة

ولفت المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يحرص على المتابعة الدورية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أعياد شم النسيم، ويشدد على ضرورة توافر كافة الفرق الطبية بجميع التخصصات الطبية، بكافة المنشآت الصحية في مختلف محافظات الجمهورية، لعدم وقوع أي أزمات، وضمانًا لحصول كل مواطن على حقه الصحي.

ومن جهته، أشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، إلى أن قطاع الطب الوقائي، ينفذ حملات رقابية دورية على المنشآت الغذائية للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى الفحص الظاهري للمنتجات، وسحب عينات لفحصها معمليًا والتأكد من سلامتها قبل تقديمها للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونصح «قنديل»، المواطنين بتوخي الحذر الشديد عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة، والتأكد من شرائها من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة الصحية، وعدم الإسراف في تناول هذه الأسماك، نظرَا لارتفاع نسبة ملوحتها التي قد تزيد عن 17% من وزن السمكة، ما يتسبب في أضرار جسيمة لمرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل والأطفال، وتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، نظرًا لتركيز السموم في هذه المناطق.

ووجه «قنديل» رسالة لأصحاب المنشآت الغذائية المتخصصة في تجارة الأسماك المملحة، بضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تشمل «نظافة البيئة المحيطة بالمنشأة، وجود ترخيص للمنشأة، عدم انبعاث الروائح الكريهة، خلو المنشأة من الحشرات الطائرة والزاحفة، وجود سلات للقمامة، توافر حوض لغسيل الأيدي به صابون ومطهرات، براميل التمليح خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح، خلو المنشأة من أي مصادر تسبب التلوث».