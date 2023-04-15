إصابة 3 من أسرة واحدة في تصادم دراجة نارية وسيارة ببني سويف

أصيب 3 من أسرة واحدة، أب واثنين من أبنائه، اليوم السبت، في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بحي الأزهري بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

حادث سير في بني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بحي الأزهري بمدينة بني سويف، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وتم التوجيه بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف لمحل الواقعة، وتبين أن المصابين هم محمد عطية محمد، 19 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى، وعطية محمد عطية، 49 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، ويوسف عطية محمد، 12 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات، وجميعهم مقيمون في قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بني سويف.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال في مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.