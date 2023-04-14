إصابة 4 بينهم طفلان في حادث انقلاب توك توك بمدخل الفشن جنوب بني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم، بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب مركبة توك توك بالطريق الزراعي القاهرة ـ أسيوط أمام مدخل مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ بحادث مروري لتوك توك في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك أمام مدخل مدينة الفشن بالطريق الزراعي القاهرة ـ أسوان، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابون إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى المركزي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير أمن بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الفشن المركزي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين وهم: ثريا أحمد محمد 48 عامًا، تقيم بمركز ببا، مصابه بكسر بالكتف الأيسر، طه حسن أحمد 55 عامًا، يقيم بمركز ببا، مصابًا بجروح و كدمات، أحمد محمد سيد 13 عامًا، مقيم بمركز الفشن، مصابًا بجروح و كدمات، عبدالله أحمد محمد رجب 11 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات