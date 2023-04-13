تشييع 4 شباب من قرية واحدة في بني سويف بين ضحايا حادث «الصحراوي الغربي»

شيع أهالي قرية «بنى حلة» التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف، منذ قليل، جثامين 4 شباب من أبناء القرية، لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تريلا بمدخل دهشور، بطريق «الفيوم.. أكتوبر الصحراوي الغربي»، صباح أمس الأربعاء.

صلاة جنازة جماعية لـ4 من ضحايا حادث الصحراوي الغربي

أدى المشيعون صلاة الجنازة على الشباب الأربعة، وخرجت الجثامين في مشهد مهيب، لدفنهم بمقابر العائلة، حيث اكتست القرية باللون الأسود حزنا على رحيلهم، إذ علت أصوات البكاء أثناء تشييع الجثامين.

حادث بالطريق الصحراوي الغربي

وشهد الطريق الصحراوي الغربي صباح الأربعاء، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل تريلا، عند مدخل دهشور، نتج عنه وفاة 6 أشخاص، بينهم 4 من قرية واحدة، وجرى استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، عقب إخطار من إدارة النجدة، وتم نقل الجثث إلى مستشفيي الهرم العام بالجيزة، و6 أكتوبر المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والانتهاء من تصاريح الدفن، وتسليم الجثث إلى ذويهم، للدفن في مقابر الأسر بالقرى الخاصة بالضحايا.

أسماء ضحايا الحادث

ونتج عن الحادث وفاة 6 أشخاص، وهم: ضياء أحمد عبدالعظيم، وعبد الله حمدى رياض، وزينب عبد العزيز مهدي، وحسن رمضان حسن، جميعهم من قرية «بني حلة» التابعة لمركز سمسطا، سيد عبد العليم سعداوي من قرية «الميمون» بمركز الواسطى، ورمضان عبدالعظيم عبدالجواد، من قرية «المنشية القبلية» بمركز ببا، جميعهم من أبناء محافظة بني سويف.