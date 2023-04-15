بنك في جيبك.. تطبيقات تغنيك عن البنوك في الإجازة أبرزها «إنستاباي»

يبحث عملاء البنوك عن تطبيقات تسمح لهم بإنهاء الإجراءات المالية المختلفة «أون لاين» خلال الإجازة الطويلة للقطاع المصرفي والتي تصل إلى 11 يوميا تقريبا، بعد قرار البنك المركزي بتعطيل عمل البنوك المصرية يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة إجازة عيد القيامة وشم النسيم، بعد عطلتي أمس الجمعة واليوم السبت، وسيجري أيضا تعطيل العمل في جميع البنوك، اعتباراً من يوم الخميس 20 أبريل 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، على أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير أبرز التطبيقات التي تغني العملاء عن الذهاب إلى البنوك، وإنهاء عدد كبير من الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف المحمول.

«NBE Mobile» من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري خدمات مصرفية رقمية متقدمة تمكنك من إتمام معاملاتك المصرفية بسهولة وبأمان تام، من خلال خدمة «NBE Mobile» للأفراد والشركات، إذ يمكن أداء العديد من الخدمات المصرفية المتقدمة من أي مكان وفي أي وقت، أبرزها مراجعة فورية لجميع أنواع الحسابات شهادات الاستثمار، وشهادات الادخار، والصناديق المشتركة، والبطاقات المدفوعة مسبقًا، وبطاقات الائتمان، وتحويل الأموال بين حساباتك المختلفة داخل البنك، وتحويل الأموال إلى حسابات أخرى مع البنك أو مع البنوك الأخرى (بالعملة المحلية) باستخدام الرموز الإلكترونية الناعمة، وتسديد مدفوعات بطاقات الائتمان وتسديد الفواتير.

«BM Online» من بنك مصر

يقدم بنك مصر مجموعة من الخدمات من خلال الإنترنت والموبايل البنكي «BM Online»، التي تمكنك من التمتع بإجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان، ابرزها فتح حساب إضافي، وربط ودائع وشراء شهادات ادخار، وعرض كشوف الحسابات بمختلف العملات، والبطاقات وأسعار الصرف، وسداد بطاقة ائتمان، وخدمة تفعيل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية، والتحويل بين الحسابات داخل البنك، وخدمة استرداد الشهادات، وطلب إصدار دفتر شيكات، ودفع كل فواتيرك والتزاماتك الشهرية، والتقديم على طلب قرض.

تطبيق الهاتف من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة تطبيق الهاتف، وهو عبارة عن بنك متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتيح مجموعة من الخدمات حيث يمكن أداء معاملاتك المصرفية عن بعد بطريقة آمنة ومريحة ، يتيح التطبيق عرض ومراقبة معاملات حساباتك والرصيد وكشف الحساب، وعرض أرصدة بطاقات الائتمان الخاصة بك وفقا للدورة الأخيرة عرض ملخص وبيان القرض الخاص بك.

تطبيق «إنستاباي» من البنك المركزي

تطبيق «إنستاباي» يتيح لك الوصول المباشر إلى جميع حساباتك البنكية وتحويل الأموال لحظياً على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال الهاتف المحمول، حيث يوفر التطبيق خدمات إرسال واستقبال الأموال وتتبع المعاملات المالية.