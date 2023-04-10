سعر الریال السعودي الیوم الاثنين 10-4-2023 في البنوك.. بداية التعاملات

شهد سعر الریال السعودي الیوم الاثنين 10-4-2023 في البنوك المصرية، في بداية التعاملات، استقرارًا، إذ سجل سعر الشراء بين 7.95 جنيه و8.24 جنيه، ليكون بذلك الأقل سعرًا في الشراء بالمصرف المتحد، والأعلى بمصرف أبوظبي الإسلامي ADIB، وبالنسبة لسعر البيع وصل من 8.22 جنيه إلى 8.26 جنيه، والأقل سعرًا للبيع هو بنك التنمية الصناعية ومصر والأهلي المصري.

والأعلى في البيع لسعر الریال السعودي الیوم الاثنين 10-4-2023 في البنوك المصرية، كريدي أجريكول وبنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وعن سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، سجل الشراء 8.22 جنيه والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري، بالنسبة للشراء 8.20 جنيه والبيع 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسعر الريال السعودي في بنك مصر، للشراء 8.20 جنيه والبيع 8.22 جنيه، بحسب ما أعلنه البنك.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

ووصل سعر الريال السعودي في بنك البركة، بالنسبة للشراء إلى 8.03 جنيه والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، للشراء 8.21 جنيه والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

فيما وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، للشراء 9.19 جنيه والبيع 8.25 جنيه.