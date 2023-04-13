طوابير أمام البنوك في آخر يوم عمل قبل أطول إجازة قبل عيد الفطر

شهدت البنوك، اليوم الخميس، زحامًا شديدًا مع آخر أيام عمل القطاع المصرفي، قبل أطول عطلة رسمية في القطاع منذ بداية العام الحالي، بعد قرار البنك المركزي المصري، تعطيل العمل يومي الأحد والاثنين المقبلين، بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم، ليلتحقان بيّومي الجمعة والسبت، العطلتين الأسبوعيتين في القطاع المصرفي.

طوابير العملاء أمام البنوك قبل بدء العمل

شوهدت طوابير العملاء أمام فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، قبل بدء ساعات العمل الرسمية في البنوك 9.30 صباحاً، فيما أكدت مصادر مصرفية لـ«الوطن»، أنّ الزحام كان ملحوظًا في البنوك التي طرحت شهادات ادخار بعائد مرتفع الأيام الماضية بشكل خاص؛ لرغبة كثيرين في شراء الشهادات الجديدة أو كسر القديمة وشراء الجديدة.

«كسر الشهادة» لا يتاح عبر أي من هذه الوسائل

وشددت المصادر، على أنه بإمكان تنفيذ عمليات الإيداع وشراء الشهادات الجديدة عبر ماكينات الصراف الآلي أو التطبيقات البنكية الخاصة بالبنوك المصدرة، دون الحاجة إلى الذهاب لفروع البنوك، بينما أن «كسر الشهادة» لا يتاح عبر أي من هذه الوسائل، إذ يستلزم التقدم بطلب لدى موظفي خدمة العملاء في البنوك.

صرف مرتبات شهر أبريل 2023

تزامن آخر أيام عمل البنوك المصرية، مع بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2022 بعد قرار زيادتها من جانب وزارة المالية، بعد قرار الأخيرة بتبكير عملية صرف المرتبات الشهر الجاري؛ لتصبح قبل عيد القيامة الموافق الأحد المقبل، وعيد الفطر المبارك، الموافق الجمعة 21 أبريل 2023.