جنوب سيناء: أهالي المحافظة شعروا بزلزال الغردقة دون خسائر بشرية أو مادية

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن أهالي المحافظة شعروا بهزة أرضية في الثانية من صباح اليوم السبت، خاصة أهالي مدينتي الطور وشرم الشيخ، مشيراً إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية نشر بيانا فجر اليوم ذكر فيه أن مركز الزلزال هو مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقال المحافظ لـ«الوطن»، إن غرفة عمليات المحافظة بالديوان العام لم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة، موضحا أن الزلزال استمر ثوان معدودة، ولم يسفر عن وقوع أضرار في أي مدينة.

زلزال الطور

وقال محافظ جنوب سيناء، إن مدينة طور سيناء تعرضت لهزة قوية نهاية عام 2022 ولم تتسبب في حدوث أي أضرار، مؤكدا أن محافظة جنوب سيناء تقع ضمن نطاق زلازل البحر الأحمر، وهناك خطة لمواجهة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل.

وأشار إلى أن المحافظة نفذت عدة تجارب طوارئ للزلزال في المديريات والمدارس والمطارات لوضع طرق التعامل مع مثل هذه المواقف، مضيفاً أن هناك سيناريوهات ثابته ومتفق عليها لمواجهة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسيول.

بيان الهيئة

ونشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اكد فيه أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت اليوم السبت هزة أرضية على بعد 37 كيلومترا شمال شرق الغردقة.

وذكر بيان المعهد، أن الهزة الأرضية حدثت الساعة 1:58 صباحًا بقوة 4.57 درجة على مقياس ريختر، بعمق 23.42 كيلو مترا.