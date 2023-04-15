كل ما تريد معرفته عن زلزال الغردقة.. هل خلَّف خسائر؟

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة وجود خسائر لزلزال الغردقة الذي وقع فجر اليوم على بعد 37 كيلومترًا، شمال شرق الغردقة، وبعمق 23.43 كيلو متر، وبقوة 4.57 درجة على مقياس ريختر، مؤكدًا أنّ الهزة شعر بها العديد من المواطنين دون أن يكون لها تأثيرًا أو خسائر سواء في الأرواح أو الممتلكات، وأنّ الأمور تسير بشكل طبيعي دون أي مشكلات في هذا الشأن.

هل هناك خسائر لزلزال الغردقة؟

وأكد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقًا لتقرير صادر عنه، أنّ المركز يمتلك أكثر من 70 محطة رصد وتسجيل للهزات الأرضية موزعة بمختلف محافظات الجمهورية، ترصد لحظيًا الهزات وتحليل البيانات أولاً بأول، لافتًا إلى أنّ مصر بعيدة عن أحزمة الزلازل والهزات الأرضية الخطرة.

القومي للبحوث الفلكية: يجب عدم الانسياق خلف الإشاعات

وناشد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المواطنين بمختلف المحافظات، بضرورة عدم الانسياق خلف مروجي الشائعات فيما يتعلق بالهزات الأرضية والزلازل المختلفة، وضرورة الأخذ بالمصادر والبيانات الرسمية فقط فيما يتعلق بها.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الزلزال لا يضرب دولة بأكملها، لكن يضرب أجزاء بسيطة منها أو أجزاء بسيطة من دولتين، مؤكدًا أنه لا يمكن التنبؤ بالزلزال، مضيفا: «إمتى نقول توقع؟، عندما نستطيع التنبؤ بالموعد والقوة ومكان حدوث الزلزال، ولكن ما دون ذلك لا يكون توقعًا».

وأضاف أنه لا توجد علاقة بين الظاهرة الفلكية والزلزال، أو حتى ظاهرة اصطفاف الكواكب، مؤكدًا أنّ الأرض هي المسؤولة بشكل كامل عن حدوث الزلازل، ولا تحدث الزلازل إلا إذا تخطت فوالق طبقات التربة، الدرجة التي تفوق قوتها.