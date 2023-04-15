نهاية مأساوية لسجين التهمته الحشرات حياً داخل زنزانته بجورجيا «صور»

توفي السجين لاشاون ثومبسون، البالغ من العمر 35 عامًا، داخل زنزانة مقززة في سجن مقاطعة فولتون في جورجيا، حيث «أكلته الحشرات وبق الفراش على قيد الحياة»، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

ثومبسون مصاب بمرض عقلي

وقال محامي السجين، ميشيل هاربر، إنه تم العثور على السجين ميتًا داخل الزنزانة البائسة بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله.

وأضاف المحامي أنه خلال احتجازه في السجن، تم نقل ثومبسون إلى جناح الطب النفسي في السجن بعد اكتشاف إصابته بمرض عقلي، وكانت هناك خطة لنقله إلى وحدة المراقبة الطبية، ولكن لم يتم تنفيذ الخطة، ووجدوه ميتًا وقد أكله بق الفراش.

وذكر تقرير الطبيب الشرعي أنه «لم يتم العثور على أي علامات واضحة للصدمة في جسد المتوفى، وكان الجسد مغطى ببق الفراش».

الزنزانة غير مناسبة للإقامة حتي لحيوان مريض

وأعرب محامي أسرة السجين ثومبسون عن استيائه من تدهور صحة موكله حتى وفاته في زنزانة قذرة في سجن مقاطعة فولتون في جورجيا، وأكد أن الزنزانة كانت غير مناسبة للإقامة حتى لحيوان مريض، وأن شخصًا ما يجب أن يتحمل المسؤولية عن وفاته.

وكشف مكتب عمدة مقاطعة فولتون، في بيان أنه فتح تحقيقًا في الظروف المحيطة بوفاة ثومبسون، كما أوضح شقيق ثومبسون للصحفيين أن صور جثة شقيقه كانت «مفجعة وصعبة المشاهدة».

وتطالب العائلة الآن بإجراء تحقيق جنائي وإغلاق السجن واستبداله بمنشأة جديدة.