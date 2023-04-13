سوق الكانتو الحلقة 21.. شقيق أمير كرارة يخرج من السجن وسط حفاوة كبيرة

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 21 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين شهدت العديد من الأحداث الساخنة بين أبطال المسلسل، حيث بدأت أولى مشاهد الحلقة بخروج «صالح» شقيق أمير كرارة من السجن بعد سنوات طويلة.

سوق الكانتو الحلقة 21

شهد مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 21، استقبال «طه القماش» أمير كرارة أخوه «صالح»، الذي خرج من السجن مؤخرًا، وكان هناك حفاوة حارة من طه القماش وبعض تجار سوق الكانتو، لخروج صالح.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.