موعد عرض الحلقة 24 من مسلسل حضرة العمدة

نالت الحلقة السابقة من مسلسل حضرة العمدة إعجاب الكثير من متابعي المسلسل بسبب وجود مواجهه بين روبي وأحمد بدير وشهادة بسمة على أخيها بالمحكمة لذلك نستعرض لكم مواعيد عرض الحلقة 24 من المسلسل.

مواعيد عرض الحلقة 24 من مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقة الجديدة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة الساعة 8.15 مساءً.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

جرى تحديد مواعید إعادة عرض مسلسل في رمضان 2023، إذ يُعاد 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.