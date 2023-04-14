مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23.. روبي تواجه أحمد بدير في المحكمة

توالت أحداث مسلسل حضرة العمدة بالإثارة والتشويق، وخاصة الحلقة السابقة حيث موت سلمى والقبض على المتهمين.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23 محاكمة المتهم بقتل سلمى

بدأت الحلقة 23 من مسلسل حضرة العمدة الذي يعرض على قناة الحياة بمشهد محاكمة قتلة الطالبة سلمى ومواجهة روبي لأحمد بدير «أبو المتهم» ودفاع المتهم عن نفسه وخوضه بالشائعات عن الفتاة المقتولة.

تستمر الأحداث حتى مشهد وفاء عامر وإدوارد ومحاولتها إقناعه بتهدئة والده أو جعله يترك منصبه وتصل إلى مشهد دينا ومهاجمتها لابن عمها بسبب تحرشه بصديقتها أثناء استلامها عملها بالمدرسة وإخبارها بخيانة زوجها له وتزوجه من أخرى.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

تأتي عرض الحلقات المقبلة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة 8.15 مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

جرى تحديد مواعید إعادة عرض مسلسل في رمضان 2023، إذ يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، وكذلك الساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.