«صحة سوهاج»: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال فترة الأعياد

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة بمناسبة الأعياد، حيث يحتفل الأخوة المسيحيون بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وشم النسيم، تليها عيد الفطر المبارك.

وقف إجازات الأطباء

وأكد الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم وقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية الفنية المساعدة خلال تلك الفترة، وأن نوبتجيات الأطباء والتمريض ستعمل بانتظام في جميع المستشفيات.

كما سيتم تشكيل غرف الطوارئ بالمستشفيات الحكومية وزيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، ومراجعة أرصدة بنوك الدم بشكل دوري، وسيتم كذلك تشكيل غرفة الطوارئ الأزمات لمتابعة سير العمل والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

التأمين الطبي للطرق والميادين

وتشمل الإجراءات أيضًا التأمين الطبي لجميع الطرق والميادين العامة وأماكن التجمعات خلال فترة الأعياد بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وتم تكليف فرق من إدارات الطب العلاجي والطب الوقائي والإدارة العامة للصيدلة لمتابعة سير العمل وإعداد تقارير بذلك على مدار الساعة.