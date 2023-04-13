رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والأحياء ومديريات الخدمات وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط ومراكزها وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة وأعياد شم النسيم والربيع فضلًا عن تنشيط رحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة ومنع أية تزاحمات.

احتفالات محافظة أسيوط

وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى إنه تم إنهاء كافة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة وأعياد الربيع التي تتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وقرب حلول عيد الفطر المبارك مصدرًا تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوراع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الإنارة استعدادًا لاستقبال المعيدين والمصلين لافتًا إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873).

رفع كفاءة الحدائق

وأضاف المحافظ أنه تم التنبيه على مسؤولي البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات بطرق آمنة مضيفًا أن المحافظة كانت قد استكملت خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة بمراكز مختلفة بالمحافظة وتطوير أخرى وإضفاء لمسه جمالية ومتنفس للمواطنين والعمل على إعادة المحافظة لمكانتها كعاصمة للصعيد مشيرًا إلى التنسيق بين كافة المديريات والهيئات والمؤسسات ورؤساء المراكز بالمحافظة وتشكيل غرف عمليات مستمرة خلال فترة الاحتفالات.

وقف الإجازات والراحات

ولفت إلى أن مديرية التموين بأسيوط قد رفعت درجة الاستعداد القصوى للطوارئ وتم وقف الإجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات التموينية الفرعية استعدادًا للأعياد وتم تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية وكافة منافذ البيع للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل تلك المناسبات وتنظيم حملات اليوم الواحد بمشاركة كافة القطاعات نظرًا لتكثيف عرض اللحوم والأسماك خلال الفترة التي تسبق العيد وسحب عينات من محال بيع اللحوم والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك وملاحقة كافة صور الغش بكافة أنواعها مضيفًا أنه سيتم المرور على المخابز البلدية والمطاحن (القطاع العام، القطاع الخاص) للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وإنتاج دقيق بلدي وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان القياسية والتنسيق مع شركات الجملة لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية من السلع والخدمات اللازمة خلال الاعياد وبالأسعار المناسبة.

حالة الطوارئ بالمستشفيات

أوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات بالمستشفيات لاستقبال المرضى أو أية حالات مرضية خلال فترة الإجازات والأعياد كما كلف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتأكيد على تواجد الأطباء وهيئات التمريض وكافة العاملين بالمستشفيات الصحية وتوفر الأدوية والأمصال وكافة التطعيمات تسهيلًا على المواطنين لتلقي الخدمة الطبية والتنسيق مع مرفق الاسعاف لنقل أية حالات مرضية إلى أقرب مستشفى ونشر سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات والاحتفالات وعلى الطرق السريعة والميادين والحدائق تحسبًا لأية طارئ.