رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة في حالة تأهب واستعداد بجميع مراكزها ومدنها طوال فصل الشتاء، مع تفعيل غرفة العمليات الرئيسية وربطها مع نظيراتها الفرعية للمديريات الخدمية.

يأتي ذلك تزامنا مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد بجميع أنحاء المحافظة، وعلى الفور كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني المستمر وتكثيف أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

وأعطى المحافظ تعليماته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالدفع بعدد من سيارات كسح المياه لنزح تراكمات المياه على الطرق الرئيسية والسريعة منعا لحدوث إعاقة مرورية.

الابتعاد عن كشافات الإنارة أثناء المطر

وناشد المحافظ، المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم الترجل أثناء سقوط الأمطار المصحوب ببرق ورعد والاحتماء بالأماكن المغلقة لحين انتهاء سقوط الأمطار حفاظاً على حياتهم.

يذكر أن محافظ الشرقية قد كلف جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من عزل جميع أعمدة الكهرباء ورفع نزلات الوصلات وإصلاح التالف واستبدالها بأعمدة جديدة، وكذلك تسليك بالوعات الصرف الصحي وغرف تصريف الأمطار، وذلك تزامنا مع حلول فصل الشتاء في ديسمبر الماضي.

استعدادات صحة الشرقية

ومن جانبه صرح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، نظراً لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الطقس السيئ.

وشدد وكيل الوزارة على مديري العموم الطب الوقائي والطب العلاجي والصيدلة بالعمل على مدار الساعة، واستمرار انعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الانتشار السريع، بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير الكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوى البشرية بالأقسام الحرجة، كما تم التأكيد على تأمين مصادر المياه والكهرباء بالمستشفيات، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية للاستعداد في حالة الطوارئ، بزيادة عدد السيارات بمداخل ومخارج المحافظة.