أسعار الحديد اليوم السبت 15-4-2023.. الاستقرار متواصل

يعتبر الحديد من المواد الأساسية في صناعة البناء والتشييد، وتشهد السوق المصرية إقبالاً كبيراً على هذه المادة الضرورية لإكمال المشاريع، فالحديد يستخدم في بناء الأعمال الكبيرة مثل الجسور والطرق والمباني الضخمة، ويعد عنصراً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية في مصر، ويتميز الحديد بقابليته للتشكيل، إذ يدخل أيضًا في صناعة السيارات والسفن وغيرها من الاستخدامات.

أسعار الحديد اليوم في مصر

استقرت أسعار الحديد اليوم السبت 15-4-2023 في الأسواق المصرية، وتشهد أسعار الحديد ثباتًا نسبيًا الوقت الحالي بسبب تواضع الطلب على الشراء، كما تتراوح أسعار الحديد بالمصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين ما بين 32050 إلى 38500 جنيه بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، وتُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

أسعار الحديد اليوم السبت في المصانع المصرية

وسجلت أسعار الحديد اليوم السبت سجلت 38 ألف جنيه للطن بالنسبة لحديد العشري شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر طن حديد بشاي اليوم 38500 جنيه، كما أن السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد عز اليوم

وسجل سعر حديد عز اليوم 32135 جنيهًا للطن شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر طن حديد السويس للصلب اليوم 32050 جنيهًا، كما أن السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين

وسجل سعر حديد المصريين اليوم 32050 جنيهًا للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر طن حديد الجيوشي 38200 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم 38500 جنيه، كما أن السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد مصر ستيل

وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم 38 ألف جنيه للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سجل سعر حديد الكومي 38400 جنيه للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر حديد العلا 38 ألف جنيه للطن، كما أن السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.