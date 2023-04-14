أسعار الحديد اليوم الجمعة 14-4-2023 في الأسواق المصرية.. تراجع ملحوظ

سجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 14-4-2023 في الأسواق المصرية تراجعا ملحوظا بنحو 2000 جنيه ويرجع سبب التراجع إلى قلة طلب المواطنين على الشراء، بحسب لما قاله ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء في الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الحديد اليوم في مصر

وأضاف شنب أن أسعار الحديد اليوم الجمعة 14-4-2023 في الأسواق المصرية تسجل 38500 جنيه بالنسبة لحديد المراكبي أما سعر حديد عز اليوم يبلغ 32135 جنيها.

سعر حديد المصريين

وأوضح عضو شعبة مواد البناء في الغرف التجارية أن حديد السويس للصلب يسجل في الأسواق 32050 جنيها بينما يبلغ سعر حديد بشاي 38500 جنيه، كما يسجل حديد المصريين في مصر 32050 جنيها.

سعر حديد مصر ستيل

وتابع أن حديد العشري يسجل اليوم 38000 جنيه وحديد الجارحي 30000 جنيه، كما يبلغ سعر حديد مصر ستيل 38000 جنيه وحديد الكومي يسجل 38400 جنيه، بينما يبلغ سعر حديد العلا 38000 جنيها وحديد الجيوشي للصلب 38200 جنيه.