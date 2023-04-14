أسعار الحديد اليوم الجمعة 14-4-2023.. مستقرة في الأسواق

يعد حديد التسليح هو أحد أنواع الحديد الذي يستخدم في صناعة البناء والتشييد، حيث يتم استخدامه في تسليح الخرسانة وجعلها أكثر قوة ومتانة، كما يعتبر حديد التسليح احد المواد الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على حركة الاقتصاد في السوق المصري، ويتم تداول حديد التسليح في السوق المصري عن طريق عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وتشهد أسعار الحديد اليوم الجمعة 14-4-2023 استقرارًا ملحوظًا في الوقت الحالي، ويواجة سوق الحديد في مصر العديد من التحديات، ويرجع استقرار الأسعار في الوقت الحالي إلى وجود كميات كبيرة معروضة في ظل انخفاض الطلب، وتتراوح أسعار الحديد بالمصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين ما بين 32.5 ألف جنيه إلى 38.5 الف جنيه، بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

أسعار الحديد لشهر أبريل 2023

أسعار الحديد اليوم الجمعة في المصانع المصرية جاءت كالتالي، بحسب كل مصنع.

سعر حديد عز 32 ألفًا و135 جنيها للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد السويس للصلب 32 ألفًا و50 جنيها للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المراكبي 38 ألفا و500 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين 32 ألفًا و50 جنيها للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد العشري 38 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد مصر ستيل 38 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد الكومي 38 ألفا و400 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد العلا 38 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد الجيوشي للصلب 38 ألفا و200 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.