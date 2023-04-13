أسعار الحديد اليوم الخميس 13-4-2023 في الأسواق المصرية.. مستقرة

تشهد أسعار الحديد اليوم الخميس 13-4-2023 بالأسواق المصرية، استقرارا، إذ يتراوح سعر حديد التسليح بين 28500 جنيه و35000 جنيه للطن في أرض المصنع، فيما يختلف السعر للمستهلك، ووصل سعر حديد السويس اليوم، 32050 جنيهًا، وسجل سعر حديد بشاي للصلب 35000 جنيه للطن، وفي السطور التالية تفاصيل الأسعار.

وبالنسبة لأسعار الحديد اليوم الخميس 13-4-2023 في الأسواق المصرية، وصل سعر حديد المراكبي للصلب إلى 28500 جنيه للطن.

ﺳﻌر ﺣدﯾد ﻋز اﻟﯾوم

وسجل سعر حديد عز اليوم الخميس 13-4-2023 الأكثرإنتاجية في السوق المصرية، نحو 32135 جنيهًا للطن، غير شامل تكلفة النقل للمستهلك.

ﺳﻌر ﺣدﯾد اﻟﻣﺻرﯾﯾن

وعن أسعار الحديد اليوم الخميس 13-4-2023 بالأسواق المصرية، وصل ﺳﻌر ﺣدﯾد اﻟﻣﺻرﯾﯾن إلى 32050 جنيهًا للطن في أرض المصنع، ولا يشمل نولون النقل للمستهلك.

ﺳﻌر ﺣدﯾد اﻟﺟﺎرﺣﻲ اليوم

فيما سجل سعر حديد الجارحي اليوم الخميس 13-4-2023، نحو 28500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وذكر رامي فارس الخبير العقاري، في تصريحات سابقة، أنّه يجب وضع سقف محدد لأسعار مواد البناء والمواد الخام لمساندة الشركات العقارية والمطورين بالسوق العقارية، خاصة أنه يمثل القوة الاقتصادية الكبرى للاقتصاد المصري.