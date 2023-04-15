موعد صلاة عيد الفطر 2023 في ليبيا.. يحدده تحري هلال شوال

يقترب موعد صلاة عيد الفطر 2023 في ليبيا، ويشغل هذا الموضوع الكثير من المسلمين في البلاد، إذ ينتظرون بفارغ الصبر الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الهامة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في ليبيا

ويُتوقع أن يوافق موعد صلاة عيد الفطر 2023 في ليبيا، يوم الجمعة الموافق 21 أبريل، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي تشير إلى أن شهر رمضان سيستمر لمدة 29 يومًا، حيث بدأ الشهر الفضيل في الخميس 23 مارس 2023.

ومن المتوقع أن تعلن الهيئة عن تحري هلال شهر شوال المبارك يوم الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل، وذلك لتحديد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في ليبيا.

جدير بالذكر أنَّه في الإسلام، يتمّ تحري هلال شهر شوال المبارك من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك لتحديد موعد عيد الفطر المبارك.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن عدد أيام إجازة عيد الفطر في ليبيا لعام 2023، ولكن عادة ما تستمر الإجازة لمدة 4 أيام في البلد العربي الشقيق.

إجازات عيد الفطر في ليبيا

ويتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في ليبيا بداية من يوم الجمعة 21 أبريل وتستمر حتى يوم الأحد 23 من نفس الشهر، وهو ما يعني أن العاملين في القطاع العام والخاص سيحصلون على أيام إجازة رسمية خلال هذه الفترة. ومن المتوقع أن يتمّ الإعلان عن عدد الأيام الرسمية للإجازة في وقت لاحق، وقد تختلف هذه الأيام من عام لآخر في بعض الأحيان.