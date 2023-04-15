إمساكية الأيام الأخيرة من شهر رمضان في القاهرة.. اعرف مواقيت الصلاة

أعلنت دارالإفتاء المصرية من خلال الصفحة الخاصة بشهر رمضان الكريم على بوابتها الإلكترونية، إمساكية غد الأحد الموافق 16 أبريل، في محافظة القاهرة، لمعرفة المواقيت الرسمية للصلاة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي إمساكية غد الأحد في محافظة القاهرة، على هذا النحو:

إمساكية الأحد 16 أبريل

الإمساك - 03:37 ص

الفجر - 03:57 ص

الشروق - 05:27 ص

الظهر - 11:55 ص

العصر - 03:30 م

المغرب - 06:23 م

العشاء - 07:44 م

إمساكية الاثنين 17 أبريل

الإمساك -03:35 ص

الفجر - 03:55 ص

الشروق - 05:26 ص

الظهر - 11:55 ص

العصر - 03:30 م

المغرب - 06:23 م

العشاء - 07:44 م

إمساكية الثلاثاء 18 أبريل

الإمساك - 03:34 ص

الفجر - 03:54 ص

الشروق - 05:25 ص

الظهر - 11:54 ص

العصر - 03:30 م

المغرب - 06:24 م

العشاء - 07:45 م

إمساكية الأربعاء 19 أبريل

الإمساك - 03:33 ص

الفجر - 03:537 ص

الشروق - 05:24 ص

الظهر - 11:54 ص

العصر - 03:30 م

المغرب - 06:24 م

العشاء - 07:46 م

إمساكية الخميس 20 أبريل

الإمساك -03:31 ص

الفجر - 03:51 ص

الشروق - 05:23 ص

الظهر - 11:54 ص

العصر - 03:30 م

المغرب - 06:25 م

العشاء - 07:47 م