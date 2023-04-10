موعد عيد الفطر 2023 في ليبيا.. اعرف أيام الإجازات

موعد عيد الفطر 2023 في ليبيا والعطلة الرسمية التي يحصل عليها العاملون سواء بالقطاع العام أو الخاص من الأمور التي تهم المسلمين هناك، خاصة وأنه تفصلنا أيام قليلة عن انتهاء الشهر المبارك، واقتراب فترة الأعياد التي تكثر فيها اللقاءات والزيارات العائلية والأسرية.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها بوابة «الوطن» للقراء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، موعد عيد الفطر 2023 في ليبيا وأيام العطلات الرسمية هناك، وجاءت على النحو التالي:

موعد عيد الفطر 2023 في ليبيا

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك في البلد الشقيق، فأن الشهر الكريم يبدأ 23 مارس 2023، ويستمر 29 يومًا، ما يعني أن موعد عيد الفطر في ليبيا 2023 سيكون الجمعة 21 أبريل الجاري.

أما شرعًا، فتتحرى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف هلال شهر شوال المبارك لتعلن عن موعد عيد الفطر المبارك يوم الخميس 29 رمضان، الذي يوافق 20 أبريل الجاري.

أيام إجازة عيد الفطر في ليبيا 2023

وحتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أيام إجازة عيد الفطر في ليبيا 2023، لكن وفق المتوقع والسائد سنويًا في البلد العربي الشقيق، فأن عدد أيام العطلات الرسمية يكون 4 أيام، ويتوقع أن تبدأ عطلة عيد الفطر بداية من الجمعة 21 أبريل، وتستمر حتى الأحد 23 من نفس الشهر.