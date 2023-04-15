تعرف على موعد عيد الفطر في الدول العربية مقارنة بمصر

أعلن مركز الفلك الدولي، موعد عيد الفطر المبارك 2023 في الدول العربية، إذ أوضح أنَّه المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر 2023 في غالبية الدول العربية يوم الجمعة 21 أبريل 2023، وفي بعض الدول سيكون السبت مثل سلطنة عمان والمغرب، وفقًا للحسابات الفلكية.

موعد عيد الفطر 2023 في الدول العربية

وأضاف المركز الدولي للفلك، أنَّه بالنسبة لـ موعد عيد الفطر المبارك 2023 لعدد من الدول الأوربية والأردن، فإنَّه لم يتمّ حسم الموقف الخاص بالعيد حتى الآن، وفقًا للحسابات الفلكية.

وفي السياق ذاته، قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقًا لتقرير صادر عنه، إنَّ هلال شوال 2023 يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 6.14 صباحًا، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس 29 من رمضان 144هجريا، الموافق 20 أبريل وهو يوم الرؤية.

موعد عيد الفطر المبارك 2023 في مصر

وأوضح المركز الدولي للفلك، أنّ هلال شهر شوال الجديد يبقى في سماء مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي محافظات مصر يبقى هلال شهر شوال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 24 دقيقة إلى 29 دقيقة، وبالنسبة لعددٍ من العواصم للمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح بيم 10 إلى 35 دقيقة.

وأكّد المركز أنَّ غرة شهر شوال لعام 1444 هجريا ستكون يوم 21 أبريل 2023، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

موعد صلاة العيد في الدول العربية

ترفع صلاة عيد الفطر في الأردن الساعة 5:47 صباحاً.

أما صلاة عيد الفطر 2023 في السودان الساعة5:47 صباحًا

وجاء موعد صلاة عيد الفطر 2023 في البحرين الساعة 6:47 صباحًا.

وصلاة عيد الفطر 2023 في قطر سيكون عند الساعة 6:47 صباحاً.

ويرفع موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية الساعة 6:47 صباحاً.

وجاء صلاة عيد الفطر في الإمارات الساعة 7:47 صباحاً.