مع اقتراب نهاية الشهر الكريم، يصبح موعد أول أيام عيد الفطر 2023 في الدول العربية من الأمور التي تهم الكثير من المسلمين المتواجدين في دول العربية في الشرق الأوسط.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي، موعد أول أيام عيد الفطر 2023 في الدول العربية، وفق البيان الرسمي المعلن من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في السطور القادمة:

موعد أول أيام عيد الفطر 2023 في الدول العربية

وفلكيًا يكون موعد أول أيام عيد الفطر 2023 في الدول العربية يوم الجمعة 21 أبريل، حيث يأتي شهر رمضان المبارك 1444 هــ 29 يوم.

موعد صلاة العيد 2023 في الدول العربية

ووفق ما أعلن المعهد القومي للبحوث، فإن موعد صلاة العيد في مصر في تمام الساعة 5:47 بالقاهرة.

بينما يأتي موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الجزائر الساعة 4:47 صباحًا.

وتكون صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب الساعة 4:47 صباحًا.

أما صلاة عيد الفطر 2023 في الأردن الساعة5:47 صباحًا

وجاء موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السودان الساعة5:47 صباحًا

وترفع صلاة عيد الفطر 2023 في البحرين الساعة 6:47 صباحًا.

ويكون صلاة عيد الفطر 2023 في قطر الساعة 6:47 صباحًا.

في حين يكون موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية الساعة 6:47 صباحًا

ويأتي صلاة عيد الفطر 2023 في الإمارات الساعة 7:47 صباحًا

موعد تحري هلال شهر شوال

وتتحرى دار الإفتاء في كل الدول العربية، هلال شهر شوال المبارك يوم الخميس الموفق 20 أبريل الذي يتزامن 29 أبريل الجاري.