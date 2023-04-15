مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23.. الشافعي يواسي طفلا مات جده

يقدم مسلسل رسالة الإمام ملحمة تاريخية ودينية عظيمة، بطلها الإمام الشافعي الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، لذا ينتظر الكثيرون أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24؛ لمعرفة ما الجديد في حلقة اليوم، خاصة بعد وفاة والد الطفل إبراهيم.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23

وظهر في أحداث أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23، ذهاب الشافعي لتقديم واجب العزاء في جد الطفل إبراهيم، الذي كان يتولى الإمام الشافعي تعليمه، وعقب العزاء توجه إلى الطفل إبراهيم ودار حديث بينهما، وانتهى بأن الطفل أخبر الإمام بأنه والدته سيعودان إلى بلدتهما، وعندما سأله الإمام عن السبب، أخبره بأن خاله جابر قال لوالدته إنه سيبيع المنزل الذي كان يمتلكه جده.

واعتذر الطفل إبراهيم للشافعي عن الأخطاء التي ارتكبها، خلال مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23، ثم انتقلت الأحداث إلى والدة إبراهيم وهي تستقبل العزاء في والدها، وظهرت «حُسن» التي تجسد دورها الفنانة أروى جودة، خلال العزاء بصحبة فاطمة ابنه الإمام الشافعي.

الشافعي وحُسن في عزاء جد الطفل إبراهيم

ويعرض مسلسل رسالة الإمام على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، ويجسد بطولته الفنان خالد النبوي، ويشمل طاقم العمل نضال الشافعي «عبدالعزيز الجروي»، خالد أنور «يوسف ابن يحيى»، أروى جودة «حُسن»، خالد القيش «أبي بشر»، حمزة العيلي «السُري ابن الحكم»، سلمى أبو ضيف «هند»، أحمد الرافعي «فتيان»، فرح بسيسو «السيدة نفيسة»، أحمد غزي «ابن عثمان»، عبدالباري سعد «هلال»، سماح السعيد «زوجة الإمام »، رامز أمير «عمرو السكندري»، جمال عبدالناصر «عبدالله بن عبدالحكم»، أمير صلاح «إدريس المصري»، محمد علاء «صهيب».