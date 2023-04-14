مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23.. فصل رامز أمير من عمله

تناولت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23، فصل عمرو الذي يعلب دوره الفنان رامز أمير، من عمله بالبريد بعد الخلاف بينه وبين كبير التجار (خال هند)، فعندما ذهب عمرو إلى الديوان ومعه الرسائل التي يعمل على توصيلها أخبره العامل بالديوان، بإنهاء خدمته، وعندما سأله عمرو عن السبب قال إنه بسبب الخلاف الذي حدث بينه وبين خال هند، التي تجسد دورها الفنانة سلمى أبو ضيف، فطلب مقابلة رئيس الديوان ليخبره العامل بأنه غير موجود اليوم وغدا.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23

كما تضمنت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23، ذهاب حسن التي تجسد دورها الفنانة أروى جودة، لأداء واجب العزاء في جد الطفل إبراهيم، بصحبتها فاطمة ابنه الإمام الشافعي، وخلال العزاء وجهت إحدى السيدات الموجودة الحديث إلى والدة إبراهيم وتقصد به حسن قائلة: ما الذي حدث لوالدك؟ وأجابت أخرى: بيقولوا واحدة عملت له وصفة علاج موتته، قاصدين بحديثهم حسن، وردت حسن لدفع التهمة عن نفسها وتوضيح الأمر قائلة إن الدواء ساعد في تحفيف الألم.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23

وخلال أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23، ذهبت والده إبراهيم إلى فاطمة ابنه الشافعي، وطلبت منها السماح، ثم انصرفت حسن من العزاء مع فاطمة، بعد حديث السيدة وتوجيه التهمة إلى وصفات العلاج التي تعدها، وخرجت خلفها والدة إبرهيم لتعتذر لها عن ما حدث وأخبرتها أنها لم تستطع الرد عليهم خلال العزاء، لأنهم في منزل والدها وضيوفها، وأخبرتها حسن أنها تتفهم الأمر.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

ملسلسل رسالة الإمام يقوم ببطولته نخبة من ألمع الفنانين، فيجسد خالد النبوي دور الإمام الشافعي، وتلعب الفنانة سلمى أبو ضيف دور هند، أما الفنان حمزة العيلي فيجسد دور السُري، بينما يلعب الفنان نضال الشافعي دور الجروي.