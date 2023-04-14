مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23 يستعرض قضية توزيع الميراث

تناولت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23، مسألة توزيع الميراث، وظهر ذلك عندما حاول الإمام الشافعي الذي يجسد دوره الفنان القدير خالد النبوي أن ينصح أحدا من أهل الفسطاط «خال الطفل إبراهيم» الذي أخبر الإمام بأنه سيرحل مع والدته ويعود إلى بلديتهم بعد وفاة جده، بسبب أن خاله ينوي بيع المنزل الذي كان يقيم فيه مع جده ووالدته.

رسالة الإمام الحلقة 23 يتناول قضية توزيع الميراث

وظهر خلال أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23، الشافعي يتحدث عن قضية توزيع الميراث، ونصح أحد أهالي الفسطاط «جابر» بضرورة العدل فى توزيع الميراث طبقا لشرع الله وما جاء في القرآن والسنة النبوية، وطلب منه أن يعطي أخته نصيبها وفقا لما أمرنا الله به، مستندا إلى قول الله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23

وكانت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23، شهدت تطورا كبيرا في الأحداث، باتفاق الجروي الذي يلعب دوره الفنان نضال الشافعي، مع السري الذي يجسد دوره الفنان حمزة العيلى، بأن يتولى السري أمور الفسطاط، وذلك بعد أن قرأ الجروي عليه خطاب أمير المؤمنين الذى أمر بأن يتولى السرى إدارة الفسطاط على أن يتولى قائد الجند والشرطة الجروى.

مسلسل رسالة الإمام

ويعرض مسلسل رسالة الإمام على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، ويجسد بطولته الفنان خالد النبوي، ويشمل طاقم العمل نضال الشافعي «عبدالعزيز الجروي»، خالد أنور «يوسف ابن يحيى»، أروى جودة «حُسن»، خالد القيش «أبي بشر»، حمزة العيلي «السُري ابن الحكم»، سلمى أبو ضيف «هند»، أحمد الرافعي «فتيان»، فرح بسيسو «السيدة نفيسة»، أحمد غزي «ابن عثمان»، عبدالباري سعد «هلال»، سماح السعيد «زوجة الإمام »، رامز أمير «عمرو السكندري»، جمال عبدالناصر «عبدالله بن عبدالحكم»، أمير صلاح «إدريس المصري»، محمد علاء «صهيب».