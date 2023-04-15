محافظ أسيوط يناشد المواطنين بالمشاركة المجتمعية في مبادرة «تكاتفنا حياة»

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية بين كافة فئات المجتمع، وبالتعاون مع القيادات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتنفيذ برامج التنمية واستكمال دور الدولة في النهوض بالمجتمع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال لقائه نفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

المشاركة المجتمعية

واستعرض المحافظ أهداف وخطوات تنفيذ مبادرة «تكاتفنا حياة»، والتي أطلقتها المشاركة المجتمعية بالمحافظة تفعيلا لقرار المحافظ رقم 3376 لسنة 2022 والخاص بتفعيل لجان المشاركة المجتمعية بجميع القطاعات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والشعبية.

المشروعات القومية

وأوضح محافظ أسيوط أن مبادرة «تكاتفنا حياة» تهدف إلى تعريف طلاب المدارس والجامعات بالمشروعات القومية بالمحافظة ومشروعات المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لبدء حملات لمحو الأمية بالتنسيق مع الشباب بالقرى والمراكز والتنسيق بجامعتي أسيوط والأزهر، ونقابة الصيادلة والأطباء ومعامل التحاليل لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي يتم رصدها أو تنشر حالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

دعم مرضى الأورام

كما سيتم تنظيم حملات تهدف لدعم مرضى معهد الأورام والتنسيق مع المركز الإقليمي لنقل الدم لتكثيف الحملات للتبرع بالدم، والبدء في توجيه المجتمع بجميع طوائفه للوقوف إلى جانب الأسر من خلال المساهمة بتوفير المستلزمات الغذائية من خلال المعارض الغذائية، خاصة بعد شهر رمضان الكريم، والتنسيق لبدء عرض المنتجات الحرفية في كل المراكز واستقبال بيانات الأسر التي ترغب في تعلم حرفة أو التي لديها رغبة في المشاركة في عرض المنتجات أو التدريب على ريادة الأعمال والتنسيق لبدء حملات النظافة بالمراكز والمدن ومشاركة الشباب والجمعيات والتنسيق مع الشباب والرياضة والثقافة والبيئة لدعم التكاتف المجتمعي من خلال فعاليات ثقافية ورياضية.

فتح باب المشاركة

وناشد المحافظ كافة فئات المجتمع، وخاصة الشباب والمرأة، بالمشاركة في لجان المشاركة المجتمعية في المبادرات المختلفة بالمحافظة، لافتا الى إنه يجري تنسيق الجهود لإحياء مبادرة القرية المنتجة وتنمية التكتلات الاقتصادية بقرى ومراكز المحافظة لتشجيع الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلًا عن إحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تتميز بها المحافظة ودعم أصحاب تلك الحرف والسيدات وذوي الهمم من المستفيدات بالمشروعات المدرة للدخل التي يتم توزيعها بالمحافظة، مثل الأفران المنزلية وماكينات الخياطة.