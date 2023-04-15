موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الغربية.. استعدادات مكثفة لاستقبال المصلين

يتطلع الكثير من المواطنين في المحافظات المختلفة من بينها محافظة الغربية إلى معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الغربية، خصوصا مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث يفصلنا عن عيد الفطر أيام قليلة، وذلك بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الغربية

وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الغربية، وبحسب ما أعلنته هيئة البحوث الفلكية، والهيئة العامة المصرية للمساحة، سيكون شهر رمضان المبارك 2023، 29 يومًا فقط، ويهل علينا عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل الجاري، على أن يكون موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 بالغربية في تمام الساعة 5:47 صباحا، عقب شروق الشمس بـ25 دقيقة.

موعد صلاة العيد الفطر 2023 في الغربية.. التجهيزات

ويحرص المواطنون في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية على معرفة موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في الغربية، من أجل الذهاب مبكرا إلى ساحات ومساجد صلاة العيد الفطر المبارك 2023 التي عملت على تجهيزها مديرية الأوقاف بالغربية من أجل استقبال المصلين، حيث تحرص الأسر المصرية والعائلات على الذهاب معا إلى المساجد والساحات من أجل أداء صلاة عيد الفطر معا وسط جو من البهجة والسرور.

موعد صلاة العيد الفطر 2023 في الغربية.. الساحات والمساجد

وأعلنت مديرية الأوقاف بالغربية عن الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بساحات صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في الغربية، موضحة أن جميع الساحات والمساجد في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة جاهزة لاستقبال المصلين من وقت الانتهاء من صلاة فجر يوم الجمعة القادمة، وحتى موعد صلاة العيد الفطر 2023 في الغربية، مؤكدة أن كل ساحة ومسجد تم تعيين إمام وخطيب من أئمة الأوقاف بها، إلى جانب آخر احتياطي في حالة تعذر تواجد الإمام الأساسي، ما يضمن إقامة شعائر صلاه عيد الفطر المبارك في موعدها من قبل أئمة الأوقاف.