موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الأقصر.. بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة

أعلنت هيئة البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الأقصر، يوم الجمعة المقبل 21 أبريل، موضحة أنه سيتم أداء الصلاة بعد شروق الشمس بحوالي 15 دقيقة تقريبا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الأقصر

وبحسب البحوث الفلكية، سيكون موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الأقصر، يوم الجمعة المقبل 21 أبريل، في تمام الساعة الخامسة و47 دقيقة صباحا، أي بعد شروق اليوم بنحو 15 دقيقة.

واستعدت مديرية أوقاف الأقصر، لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر 2023 في جميع أنحاء مساجد وساحات المحافظة، وذلك للاحتفال بنهاية شهر رمضان المبارك وبداية عيد الفطر المبارك، وتبادل التهاني والتبريكات بين المسلمين.

صلاة عيد الفطر بالأقصر

ويؤدي المسلمون صلاة العيد جماعة في أول أيام شهر شوال، وتشترط صحتها الإقامة والجماعة، ومن المفضل أن تكون في ساحة أو مكان مفتوح مثل المصلى أو الملعب أو الحديقة.

وتتضمن صلاة عيد الفطر 2023 في الأقصر خطبة واحدة تليها صلاة ركعتين، حيث يؤم المصلين الإمام ويتبعونه في الصلاة والخطبة، وتعد صلاة عيد الفطر فرصة لتعزيز المحبة والتآخي بين المسلمين، وهي مناسبة لتبادل التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك.