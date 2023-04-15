هل تشهد البلاد موجة أمطار أخرى الفترة المقبلة؟.. «الأرصاد» تجيب

كشف خبراء الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتعلقة بالفترة المقبلة بالتزامن مع موجة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة التي بدأت أمس الجمعة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّ حالة الطقس لن تشهد موجة أمطار أخرى الفترة المقبلة، إذ تسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق، فضلًا عن وجود نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

حالة الطقس الفترة المقبلة

وتسود الفترة المقبلة، أجواء مائلة للبرودة صباحًا، مائلة للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية، وأجواء باردة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما تشهد حالة الطقس الأيام المقبلة، أجواء مائلة للبرودة على جنوب البلاد، فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا الأحد

وذكرت الأرصاد، أنّ حالة الطقس غدا الأحد، تصل درجة الحرارة العظمى على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 والصغرى 17، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 25 والصغرى 16، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20، شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 16، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين المقبل الموافق 17 أبريل، تصل درجة الحرارة العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 والصغرى 17، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 30 والصغرى 16، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20، شمال الصعيد الدرجة العظمى 34 والصغرى 18، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21 درجة.