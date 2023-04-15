الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة: تصل إلى 33 درجة مئوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، قائلة: إن موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة منتصف الأسبوع الجاري، وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.. مع انعدام فرص سقوط الأمطار، مشيرة إلى أنَّ درجات الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة تصل ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية.

الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة تزامناً مع الإحتفال بعيد الفطر المبارك

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لتليفزيون الوطن، أنَّه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة تزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنَّ التقلبات الجوية سوف تنتهي مع نهاية شهر أبريل الجاري، موضحة أنه بدءاً من الأسبوع المقبل ستصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية.

الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بتخفيف الملابس نهاراً

ونصحت منار غانم، جموع المواطنين بارتداء الملابس الخفيفة خلال أوقات النهار في الأيام المقبلة، نظراً لارتفاع درجات الحرارة، مطالبة بتناول كميات كبيرة من المرطبات والسوائل خلال فترة الإفطار والسحور، مؤكّدة أنَّ فصل الصيف يبدأ رسميا يوم 21 يونيو المقبل.