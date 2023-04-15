جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بكفر الشيخ.. تبدأ 9 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بكفر الشيخ الترم الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023.

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني، والملاحظات الخاصة بها، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بكفر الشيخ

وبحسب جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني، فإن طلاب تلك المرحلتين يؤدون امتحاناتهم كالتالي:

أولاً: طلاب الصف الأول الإعدادي

- الثلاثاء 9 مايو 2023: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأربعاء 10 مايو 2023: مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

- الخميس 11 مايو 2023: مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

- السبت 13 مايو 2023: مادتي العلوم والهندسة.

- الأحد 14 مايو 2023: مادة الجبر والإحصاء.

ثانياً: طلاب الصف الثاني الإعدادي

- الثلاثاء 9 مايو 2023: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأربعاء 10 مايو 2023: مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

- الخميس 11 مايو 2023: مادتي العلوم، والتربية الدينية.

- السبت 13 مايو 2023: مادتي الجبر والإحصاء، والدراسات الاجتماعية.

- الأحد 14 مايو 2023: مادة اللغة الإنجليزية.

تعليمات امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بكفر الشيخ

ووفقاً لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فقد وضعت عدد من التعليمات الخاصة بامتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني، وهي كالتالي:

- يتم الامتحان بمعرفة المدرسة والأسئلة مسؤولية التوجيه المختص.

- يتم امتحان العلمي قبل الامتحان النظري بوقت كاف طبقاً لكتاب الوزارة.

- يتم العمل بهذا الجدول للمدارس التي تمتحن مساءً علي أن يبدأ الامتحان بعد الانتهاء من الفترة الأولي في تمام الساعة الواحدة ظهراً مع مراعاة الزمن لكل مادة.

- تم إعداد الجدول بمشاركة اتحاد طلاب المديرية.

يأتي ذلك، في ظل متابعة مستمرة من الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.