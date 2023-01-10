يبحث عدد كبير من الطلاب عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في محافظة المنوفية، إذ انطلقت الامتحانات أمس في مواد اللغة العربية والخط والإملاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، واليوم يؤدون امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في محافظة المنوفية

وتستعرض الوطن خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في محافظة المنوفية، الذي يشمل أيام الأربعاء والخميس والسبت المقبلة، وجاء الجدول كالتالي:

الأربعاء 11 يناير مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية

الخميس 12 يناير مادتي العلوم والجبر والإحصاء

السبت 14 يناير مادة التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية فقط.

مدير «تعليم المنوفية» يتفقد عددًا من المدارس

وتفقد محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم الفني بالمنوفية، عددًا من المدارس لمتابعة سير امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، ومتابعة غرفة العمليات على مستوى جميع الإدارات التعليمية، ولم تسجل غرفة العمليات شكاوى للطلاب أو وجود أي مشاكل خلال أداء الامتحانات.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم الفني بالمنوفية حرصه على أن يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي وباقي الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة في أجواء مريحة، مؤكدًا أنه تم الإعداد الجيد لهذه الامتحانات من قبل كافة الإدارات.