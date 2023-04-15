ضبط شخصين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في المرج

أكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تورط شخصين بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبطهما، حال قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بالعقار محل الواقعة وعُثر بداخلها على حفرة بقطر 2,5 متر وعمق 2 مت ، وأدوات الحفر والتنقيب.

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.