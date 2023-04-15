جدول امتحانات الفصل الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي بكفر الشيخ.

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني، والملاحظات الخاصة بها، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وبحسب جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني، فإن طلاب تلك المرحلتين يخوضون امتحاناتهم، كالتالي:

أولاً: طلاب الصف الرابع الابتدائي

- الأحد 7 مايو 2023: مادتا اللغة العربية، والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الاثنين 8 مايو 2023: مادتا العلوم، والمهارات المهنية.

- الثلاثاء 9 مايو 2023: مادتا الدراسات الاجتماعية، وICT.

- الأربعاء 10 مايو 2023: مادة اللغة الإنجليزية.

- الخميس 11 مايو 2023: مادة الرياضيات.

ثانياً: طلاب الصف الخامس الابتدائي

- الأحد 7 مايو 2023: مادتي اللغة العربية، والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الاثنين 8 مايو 2023: مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- الثلاثاء 9 مايو 2023: مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

- الأربعاء 10 مايو 2023: مادة اللغة الإنجليزية.

- الخميس 11 مايو 2023: مادة الرياضيات.

يأتي ذلك، في ظل متابعة مستمرة من الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.