ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أقراص طبية مجهولة المصدر في مدينة نصر

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة خلال مرورها لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (سائق - مقيم بدائرة القسم) حال استقلاله سيارة "ملكه"، وعثر بداخلها على (61 عبوة لعقاقير طبية – جوال به كمية من أقراص مجهولة المصدر بداخله 54 علبة فارغة مُعدة للتعبئة مجهولين المصدر).

بمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بالاشتراك مع (شخصين - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما قررا بقيامهما بتصنيع العقاقير الطبية وتخزينها داخل شقة سكنية ومخزن كائنان بذات الدائرة بالاشتراك مع الثالث، وعثر بداخل الشقة والمخزن على (كمية من عبوات بلاستيكية خاصة بتعبئة الأدوية فارغة - كمية من الكبسولات والأقراص الطبية فارغة ومعبئة – عدد من الأجولة بداخلها مواد بنية وبيضاء اللون – كميات من الأشرطة والعقاقير الطبية والأعشاب الطبيعية - ماكينة طباعة - كمية من اللستيكرات– كمية من المواد الخام وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها – 8 ماكنية تصنيع الأدوية وتجهيزها – 2 كمبروسر).

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتصنيع الأدوية باستخدام المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.