موعد صلاة عيد الفطر 2023 في قطر.. فعاليات ترفيهية واحتفالات

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يسعى المغتربون والمقيمين في قطر في معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في قطر، ومن المتوقع أن يكون شهر رمضان 29 يوماً.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في قطر

وينتظر الكثير من المسلمين في قطر الإعلان الرسمي عن تحري هلال شهر شوال المبارك يوم الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل، لتحديد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في قطر.

كما يستعلم المسلمين عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في قطر لمعرفة عدد أيام الإجازات في القطاع العام والخاص، من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر لدولة قطر يوم 21 أبريل لعام 2023 وتنتهي عطلة عيد الفطر في تمام يوم 23 أبريل 2023، وفي حال وجود عطلة رسمية بالتزامن مع الأعياد الرسمية أو أسبوعية، تضاف بعددها أيام إجازات إلى العطلات المشار إليها.

الفعاليات الترفيهية والاحتفالات الممتعة في قطر

تتميز قطر بالعديد من الفعاليات الترفيهية والاحتفالات الممتعة التي تناسب جميع الأعمار، وتجعل عيد الفطر من أجمل الأعياد، ومن بين الفعاليات التي تقام في قطر خلال عيد الفطر:

صلاة العيد: تُقام صلاة العيد في المساجد والمصليات في جميع أنحاء قطر، ويجتمع المسلمون لأداء الصلاة الجماعية وتبادل التهاني والتبريكات.

الاحتفالات العائلية: تتزين المنازل بالزينة والديكورات، وتجتمع العائلات والأصدقاء للاحتفال معًا بـ عيد الفطر، وتشمل الاحتفالات العائلية تبادل الهدايا والحلويات والطعام الشهي.

الأنشطة الترفيهية: تُقام في قطر العديد من الفعاليات الترفيهية خلال عيد الفطر، مثل العروض الاستعراضية والفعاليات الثقافية والأنشطة العائلية، وتشمل الأنشطة الترفيهية الألعاب والعروض الموسيقية والترفيه عن الأطفال.

المأكولات الشهية: يُعد الطعام جزءًا مهمًا من احتفالات عيد الفطر في قطر، ويتم فيه تحضير الأطباق التقليدية والحلويات المميزة لهذه المناسبة.

الأنشطة الاجتماعية: تُنظم في قطر العديد من الأنشطة الاجتماعية خلال عيد الفطر، مثل الزيارات بين الأهل والأصدقاء وتبادل التهاني والتبريكات، والمشاركة في الفعاليات الخيرية والعمل التطوعي.