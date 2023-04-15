موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب.. وفق تحري هلال شوال

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب يوم الجمعة 21 أبريل، ويتوقع أن يكون شهر رمضان المبارك 29 يومًا، وينتظر الكثير من المسلمين في المغرب الإعلان الرسمي عن تحري هلال شهر شوال المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب

ويتوقع أن تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب بتحري هلال شهر شوال المبارك للعام 2023 يوم الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل، وتحديد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب، وذلك وفقًا للتقويم الهجري المعتمد في المملكة المغربية.

ومن المعروف أن تحري هلال شهر شوال يتم شرعًا بالرؤية، ومن المتوقع أن يتم تحري هلال شهر شوال في المغرب يوم الخميس 29 رمضان 1444 الموافق 20 أبريل، وبعدها سيتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب، كما سيكون موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب عند الساعة 4:47 صباحاً.

إجازات عيد الفطر لعام 2023 في المغرب

ووفقًا لتقويم الأعياد الرسمي في المغرب، فإن إجازات عيد الفطر لعام 2023 في المغرب ستكون لمدة 4 أيام، بدءًا من يوم الخميس 29 رمضان والذي يوافق 20 أبريل، ويستمر حتى يوم الأحد 23 أبريل 2023، وسيحصل عليها العاملون في القطاع العام والخاص على أيام إجازة رسمية خلال هذه الفترة.

وتعتبر فترة الأعياد والعطلات الرسمية فرصة رائعة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يتم التواصل والتبادل التهاني والهدايا واللقاءات العائلية والاجتماعية، وتكثر في هذه الفترة المظاهر التي تعبر عن الود والمحبة والتضامن بين الناس، وتعزز الروح الإيجابية والتآخي والتعاون بين الأفراد والمجتمعات.