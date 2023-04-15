موعد صلاة عيد الفطر 2023 في البحرين.. لا يُحدد إلا بعد تحري هلال شوال

يسعى المغتربون والمواطنون في البحرين لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في البحرين، وذلك مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في البحرين

ولن يتمّ تحديد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في البحرين إلا بعد تحري هلال شهر شوال في مملكة البحرين من قبل لجنة الترائي تحت إشراف وزارة الأوقاف الإسلامية،

لكن بحسب التوقعات الأولية يفترض أن يكون ينتهي شهر رمضان يوم 20 أبريل الجاري ويبدأ موعد صلاة عيد الفطر 2023 في البحرين الجمعة في 21 أبريل 2023.

إجازة عيد الفطر في البحرين

وكما تمّ تحدد إجازة عيد الفطر في البحرين مدفوعة الأجر وتكون لثلاثة أيام أي من المفترض من نهار الجمعة في 21 أبريل 2023، وتستمر إلى نهار الأحد في 23 أبريل 2023 ويتوقف عن العمل القطاع الحكومي والخاص وأيضاً القطاع المصرفي.

في مملكة البحرين، يتمّ الاحتفال بعيد الفطر بإقامة الصلاة والتضرع إلى الله تعالى، وتُقام الصلوات في مختلف أنحاء البحرين، ويتجمع الآلاف من المسلمين المحليين والمغتربين في مسجد الفاتح الكبير، الذي يشتهر بتصميمه المهيب الذي يغطي مساحة 6500 متر مربع، ويستوعب حوالي 7000 مصلٍ في وقت واحد.

الأزياء التقليدية في البحرين

ويتميز الكثيرون في البحرين بالتمسك بالزي التقليدي البحريني، حيث يفتخرون به ويعتزون به، ويتمثل ذلك في أن الرجال يرتدون الثوب البحريني الطويل المعروف باسم «السترة»، مع العباءة الخليجية والغطاء الرأسي مثل الكوفية أو الغطرة أو العجول.

وترتدي النساء عادة العباءة السوداء الطويلة والفضفاضة مع الحجاب لتغطية الرأس، وبمناسبة عيد الفطر، يزيّن بعض النساء أيديهن وأقدامهن بالوشم بالحناء كجزء من التقاليد البحرينية، في حين يفضل البعض الآخر ارتداء الملابس العصرية التي تباع في المحلات التجارية العالمية المتاحة في البحرين.