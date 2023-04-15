ضبط 1600 قضية مخالفات في المترو وداخل القطارات

أسفرت جهود قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط 1600 قضية مخالفات في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما تم ضبط 14399 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 205 قضايا أبرزها ضرائب عامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 87 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني - محلات دون ترخيص).